Park Ohio Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Park-Ohio eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und ein negatives Handelstage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Park-Ohio daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Park-Ohio als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 7,67 liegt die Aktie insgesamt 75 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 31,25 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Park-Ohio-Aktie von 26,81 USD eine Entfernung von +44,37 Prozent vom GD200 (18,57 USD), was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 23,93 USD auf. Damit ergibt sich ein Abstand von +12,04 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Park-Ohio-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Park-Ohio-Aktie zeigt einen Wert von 15 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (31,87) wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Park-Ohio.