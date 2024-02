Park Ohio Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Park-ohio eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Park-ohio daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Park-ohio. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Park-ohio mit ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -326,62 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie um 163,06 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Park-ohio liegt derzeit bei 8,27 und ist damit 75 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 33. Aus dieser Perspektive betrachtet ist die Aktie also unterbewertet, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Park Ohio-Analyse vom 24.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Park Ohio jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Park Ohio-Analyse.

Park Ohio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...