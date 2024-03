Park Ohio Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Investoren haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Park-Ohio diskutiert. Das Anleger-Sentiment zeigt an sieben aufeinanderfolgenden Tagen eine positive Entwicklung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird Park-Ohio als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,86 im Vergleich zum Branchen-KGV von 40,3. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite von Park-Ohio mit 104,19 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus demselben Sektor ("Industrie") von 350,53 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Park-Ohio-Aktie zeigt einen Wert von 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 46,97 ergibt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Park-Ohio.