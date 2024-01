Park National Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

In den sozialen Medien können Veränderungen der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz wichtige Einsichten in das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Im Fall von Park National wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Park National daher ein Rating von "Schlecht" auf dieser Ebene.

Im Vergleich zum Finanzsektor erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -21,33 Prozent, was 32,48 Prozent unter dem Durchschnitt (11,16 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,98 Prozent, und Park National liegt aktuell 23,31 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Park National-Aktie (128,95 USD) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (107,88 USD) liegt, was einem Unterschied von +19,53 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (116,5 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit +10,69 Prozent über dem Durchschnitt. Daher erhält die Park National-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite von Park National beträgt 4,33 Prozent, was 134,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Angesichts dessen wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment bewertet und erhält daher ein "Schlecht"-Rating.