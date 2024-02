Park Lawn Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Park Lawn hat in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -23,9 Prozent erzielt, verglichen mit einem durchschnittlichen Anstieg von 3,24 Prozent für ähnliche Aktien in der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche. Dies bedeutet eine Unterperformance von -27,14 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,7 Prozent, und Park Lawn lag 19,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Park Lawn mit 2,48 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 4,14 Prozent, was zu einer Differenz von -1,65 Prozent zur Park Lawn-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung rund um Park Lawn ist jedoch positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer der sozialen Medien. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Park Lawn eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung insgesamt.