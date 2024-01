Park Lawn Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Park Lawn war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment-Barometer.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Park Lawn bei 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29,56 für "Diversifizierte Verbraucherdienste" unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Was die Dividendenrendite betrifft, weist Park Lawn derzeit eine Rendite von 2,75 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,05 % für "Diversifizierte Verbraucherdienste". Aufgrund einer Differenz von lediglich 1,3 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Park Lawn im letzten Jahr eine Rendite von -22,25 Prozent erzielt, was 17,96 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt -0,37 Prozent, und Park Lawn liegt aktuell 21,88 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.