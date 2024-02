Park Lawn Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Aktie von Park Lawn bietet aktuell eine Dividendenrendite von 2,48 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste um 1,6 Prozentpunkte niedriger liegt. Daher fällt die Dividende des Unternehmens geringer aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Park Lawn eine Performance von -23,9 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einen Unterperformance von -23,16 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von -5,49 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Park Lawn ist jedoch positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Park Lawn, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Park Lawn-Aktie im kurzfristigen 7-Tage-RSI mit 23,68 Punkten als überverkauft eingestuft wird. Im Gegensatz dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Dadurch erhält Park Lawn eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.