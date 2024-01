Park Lawn Aktie: Aus und vorbei!

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Fakten wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und Diskussionen im Netz. In Bezug auf Park Lawn zeigt die Diskussionsintensität im Netz eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt unverändert und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt wird Park Lawn daher als neutral bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Park Lawn derzeit eine Rendite von 2,75 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,03 %. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Park Lawn liegt mit einem Wert von 20,32 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was die Aktie als preisgünstig kennzeichnet. Daher erhält Park Lawn auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine gute Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Park Lawn im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,25 Prozent erzielt, was 18,6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die Aktie 20,17 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.