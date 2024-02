Park Hotels, Resorts Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Park Hotels & Resorts Inc wird charttechnisch betrachtet positiv bewertet, da der aktuelle Kurs von 15,06 USD einen Abstand von +10,09 Prozent zum GD200 (13,68 USD) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 15,73 USD, was ein "Neutral"-Signal aufgrund eines Abstands von -4,26 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten geben eine neutrale Einschätzung ab, da in den letzten 12 Monaten 3 Kaufempfehlungen, 4 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 14,8 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -1,73 Prozent entspricht, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50,31 Punkten und der RSI25 bei 59,78, was in beiden Fällen zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Park Hotels & Resorts Inc-Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.