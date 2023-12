Park Hotels, Resorts Aktie: So kann es weitergehen!

Für Park Hotels & Resorts Inc liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Park Hotels & Resorts Inc vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 15,17 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (17,27 USD) könnte die Aktie damit um -12,18 Prozent fallen, dies entspricht einer "Schlecht"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Park Hotels & Resorts Inc-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Park Hotels & Resorts Inc liegt der RSI7 aktuell bei 13,6 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 25,05, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Auch hier erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien können eine wichtige Rolle spielen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität für Park Hotels & Resorts Inc zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigte jedoch eine positive Veränderung, was wiederum zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie.

In der technischen Analyse erhält die Park Hotels & Resorts Inc auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses insgesamt ein "Gut"-Rating. Der Kurs der Aktie liegt sowohl über dem GD200 als auch über dem GD50, was als positiv zu bewerten ist. Insgesamt deutet also vieles darauf hin, dass die Aktie von Park Hotels & Resorts Inc eine solide Performance zeigt.