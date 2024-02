Park Hotels, Resorts Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Park Hotels & Resorts Inc-Aktie hat in den letzten Wochen verschiedene Bewertungen erhalten. Bei der technischen Analyse wurde ein gleitender Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage von 13,61 USD ermittelt, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Bei einer kürzeren Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab sich jedoch ein Wert von 15,71 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigte in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung, obwohl in den letzten ein, zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergab jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft erscheint.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der letzten Monate führte zu einem "Schlecht"-Rating aufgrund einer zunehmend negativen Stimmungslage der Anleger sowie einer geringeren Diskussionsintensität.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Park Hotels & Resorts Inc-Aktie, mit positiven, neutralen und negativen Einschätzungen je nach Analysekriterium.