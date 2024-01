Park Hotels, Resorts Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Park Hotels & Resorts Inc-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 4 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Park Hotels & Resorts Inc. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 15,17 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 16,26 USD eine erwartete Kursentwicklung von -6,72 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf Analystenbewertungen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Park Hotels & Resorts Inc liegt bei 17,57, was auf eine "überverkaufte" Situation hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 42,55 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 16,26 USD um 23 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,84 USD) schneidet die Aktie mit einem Plus von 9,57 Prozent gut ab. Insgesamt erhält die Park Hotels & Resorts Inc-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

Die Diskussionen in sozialen Medien spiegeln eine gemischte Stimmung wider. In den letzten Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Basierend auf dieser Analyse stuft unsere Redaktion die Aktie als "Neutral" ein.

Zusammenfassend ist die Park Hotels & Resorts Inc-Aktie sowohl aus Sicht der Analysten als auch der Anlegerstimmung als "Neutral" einzustufen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Park Hotels, Resorts-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Park Hotels, Resorts jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Park Hotels, Resorts-Analyse.

Park Hotels, Resorts: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...