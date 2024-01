Park Hotels, Resorts Aktie: Chancenlos!

Park Hotels & Resorts Inc wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Anlegerstimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Bewertung abgegeben haben, sehen Park Hotels & Resorts Inc insgesamt positiv. Es wurden 4 Kaufempfehlungen, 4 neutrale Bewertungen und keine negativen Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für Park Hotels & Resorts Inc beträgt 15,17 USD. Dies würde bedeuten, dass der Aktienkurs um -5,15 Prozent sinken wird, da er zuletzt bei 15,99 USD notierte. Aufgrund dieser Einschätzung wird das Rating als "Schlecht" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Park Hotels & Resorts Inc. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Park Hotels & Resorts Inc derzeit bei 13,27 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,99 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Die Distanz zum GD200 beträgt +20,5 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 15,02 USD, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher technisch betrachtet als "Gut" eingestuft.