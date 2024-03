Park Electrochemicalration, tut es schon wieder!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der aktuelle RSI-Wert für Park Aerospace beträgt 43,33, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 47,06, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für die letzten 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Park Aerospace.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 15,02 USD der Park Aerospace-Aktie etwa 3,51 Prozent über dem GD200 (14,51 USD) liegt, was als neutrales Signal interpretiert werden kann. Der GD50, der die Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 14,61 USD, was einem Anstieg um 2,81 Prozent entspricht. Zusammenfassend kann der Park Aerospace-Aktienkurs als neutral bewertet werden, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung für Park Aerospace in letzter Zeit eher unterdurchschnittlich waren. Somit wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, basierend auf der geringen Aktivität und der negativen Stimmungsänderung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings dominierten in den vergangenen Tagen die negativen Themen rund um Park Aerospace, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Park Aerospace basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.