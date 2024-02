Park Electrochemicalration Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zu den Gesamtbewegungen. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100, wobei der RSI-Wert der Park Aerospace bei 37,76 liegt, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Park Aerospace daher eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Park Aerospace-Aktie beträgt für die letzten 200 Handelstage 14,37 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 14,66 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität rund um Park Aerospace in den letzten Monaten unterdurchschnittlich war, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was einer neutralen Einschätzung entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Park Aerospace geäußert wurden, während auch neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als gut eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Park Aerospace in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.