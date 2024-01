North China Pharmaceutical-Anleger sollten sich noch gedulden!

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten haben eine Untersuchung auf sozialen Plattformen durchgeführt und festgestellt, dass die Kommentare zu North China Pharmaceutical größtenteils positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Zusätzlich wurden Handelssignale analysiert, wobei vier konkrete Signale zur Verfügung standen (3 "Gut", 1 "Schlecht"). Insgesamt ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut" Bewertung. Somit wurde North China Pharmaceutical hinsichtlich der Stimmung als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North China Pharmaceutical bei 274, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Folglich erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Branchenvergleich erzielte North China Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,71 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 0,25 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -15,96 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die North China Pharmaceutical aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 100 überkauft ist. Auch der Wert des RSI25 von 86 deutet darauf hin, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Aktie auf Basis des RSI als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Schlecht".