Park & Bellheimer Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" eingestuft wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Park & Bellheimer liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Park & Bellheimer eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,9 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,9 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein positives Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Park & Bellheimer in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 5,96, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 43 liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.