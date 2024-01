Park & Bellheimer Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Park & Bellheimer wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 12,5 Punkten, was darauf hinweist, dass Park & Bellheimer überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 5,88, dass das Wertpapier überverkauft ist. Zusammen erhält das Park & Bellheimer-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Park & Bellheimer eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,92 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,92 % ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse nur 5,74 Euro für jeden Euro Gewinn von Park & Bellheimer zahlt. Im Branchendurchschnitt liegt der Wert momentan bei 38, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In sozialen Medien wurde Park & Bellheimer in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher neutral ist. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.