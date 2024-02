Park & Bellheimer Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Park & Bellheimer-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 0, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der ebenfalls 0 beträgt. Auch auf dieser Basis wird Park & Bellheimer als überverkauft eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Park & Bellheimer.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Park & Bellheimer weist einen Wert von 5,22 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Getränke" und daher als unterbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 41,9, was einen Abstand von 88 Prozent zum Wert von Park & Bellheimer bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Park & Bellheimer-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,58 Prozent erzielt, was 6,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -5,25 Prozent, und Park & Bellheimer liegt aktuell 6,83 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Park & Bellheimer-Aktie beträgt 1,99 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt mit 1,93 EUR auf ähnlichem Niveau (-3,02 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Park & Bellheimer eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,96 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,53 Prozent Abweichung). Die Park & Bellheimer-Aktie wird daher auch auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt wird Park & Bellheimer auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.