Parity Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei der Bewertung von Partway verwenden wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Partway-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Beim RSI25 liegt der Wert bei 51,87, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Partway eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Partway derzeit bei 2,53 GBP, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,95 GBP lag und somit einen Abstand von -62,45 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,93 GBP angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich für diesen Aspekt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Partway-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,79 auf, was 66 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Diese Kennzahl signalisiert somit eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Sicht der fundamentalen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte in die positive Richtung, und die Anleger haben sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Partway unterhalten. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.