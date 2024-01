Parity Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Partway-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 3,15 GBP verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,9 GBP liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -71,43 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,43 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -37,06 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Partway-Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen also charttechnisch als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Partway-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -80 Prozent erzielt, was 89,43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 7,48 Prozent, wobei Partway aktuell 87,48 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Partway liegt derzeit bei 18,79, was 64 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 52. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Partway-Aktie charttechnisch und im Branchenvergleich als "Schlecht" bewertet wird, während sie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird. Das Anleger-Sentiment wird als "Neutral" eingeschätzt.