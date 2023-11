Paritätischer Wohlfahrtsverband: Kaum Kinder profitieren vom Teilhabepaket

BERLIN (dpa-AFX) - Bei einem Großteil der Kinder und Jugendlichen aus Bürgergeld-Familien kommt neuen Berechnungen zufolge nichts vom sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket an. Im Bundesdurchschnitt bekämen gerade einmal 18 Prozent dieser Kinder zwischen 6 und 14 Jahren diese Leistung, wie eine am Freitag veröffentlichte Untersuchung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zeigt, die auf Daten der Bundesagentur für Arbeit basiert. "Das Bildungs- und Teilhabepaket ist offenbar so gut verpackt und verschnürt, dass kaum einer es öffnen kann. Sein Ziel, Kindern und Jugendlichen aus einkommensarmen Familien die Teilnahme an Sport, Bildung oder Kultur zu ermöglichen, verfehlt es seit über einem Jahrzehnt meilenweit", sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. Der Verband sehe das Bildungs- und Teilhabepaket als grundsätzlich gescheitert an. Schneider machte sich stattdessen für die im Koalitionsvertrag versprochene Kindergrundsicherung und ihre zügige Einführung nebst ausreichender Finanzierung im Bundeshaushalt stark.

Die Kindergrundsicherung gilt als das sozialpolitische Herzensprojekt der Ampel-Regierung und soll verschiedene finanzielle Leistungen wie Kindergeld, Bürgergeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag und Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets zusammenführen. Dadurch sollen bessere Chancen für Kinder und Jugendliche geschaffen und mehr Familien mit Unterstützungsbedarf erreicht werden.

Das Kabinett hatte bereits einem Gesetzentwurf von Familienministerin Lisa Paus zugestimmt. Das Parlament debattierte am Donnerstag in erster Lesung darüber./svv/DP/zb