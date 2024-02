Paris Rhône verbessert das Elternerlebnis mit dem 2K HD Video-Babyphone - eine neue Definition von Seelenfrieden für moderne Eltern

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Elternschaft ist eine wunderschöne Sache, die Liebe, Fürsorge und Effizienz erfordert. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann in der heutigen schnelllebigen Welt überwältigend sein, insbesondere wenn es darum geht, die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten. Doch jetzt kommt Paris Rhône (https://parisrhone.com/)! Mit einem Jahrhundert Erfahrung in benutzerfreundlichen Haushaltsgeräten präsentieren wir stolz unser neues 2K HD Video Babyphone (https://parisrhone.com/products/paris-rhone-2k-video-baby-monitor-with-app) mit einer intelligenten App. Lassen Sie uns Ihre Erziehungsreise reibungsloser und sicherer machen, ob in der Nähe oder in der Ferne.Entdecken Sie die herausragenden Funktionen des Paris Rhône 2K HD Video Babyphone (https://parisrhone.com/products/paris-rhone-2k-video-baby-monitor-with-app) und machen Sie sich bereit, dieses wunderbare Abenteuer mit neuem Vertrauen und Leichtigkeit zu beginnen!Gestochen scharfe 2K HD-Bildqualität Die hochmoderne 2K-Auflösung ermöglicht es Ihnen, jede Bewegung und jeden Ausdruck Ihres Kindes in atemberaubender Klarheit zu sehen. Erleben Sie die Freude, Ihr Baby beim Schlafen oder Spielen zu beobachten, mit lebendigen Details und scharfen Bildern. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 256 GB auf der SD-Karte hält das Paris Rhône 2K HD Video-Babyphone die wertvollen Momente Ihres Babys fest, wie z. B. das erste Krabbeln, das erste Aufstehen und die ersten Worte, so dass Sie keinen Meilenstein in der Entwicklung Ihres Babys verpassen.Ein Multitasking-Wunder für vielbeschäftigte Mütter Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie stehen in der Küche und bereiten eine Mahlzeit zu, während Sie gleichzeitig ein Auge auf Ihre Kleinkinder haben, die im Wohnzimmer spielen. Dank des geteilten Bildschirms können Sie mit dem Paris Rhône 2K HD Video-Babyphone Ihre beiden Kinder überwachen, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen aufhalten. Sie sehen zwei Bilder gleichzeitig und können so die Sicherheit Ihrer Kinder garantieren, während Sie gleichzeitig mühelos Ihre Aufgaben im Haushalt erledigen.Fortgeschrittene Geräusch- und Bewegungsverfolgung Dank des eingebauten Präzisionssensors alarmiert Sie das Paris Rhône 2K HD Babyphone sofort auf Ihrem Smartphone und auf dem Monitorbildschirm, wenn es Bewegungen oder Schreie Ihres Babys erkennt, so dass Sie die Gewissheit haben, immer mit Ihrem Baby verbunden zu sein.Steuerung per Smart App Die Smart App bietet mehr Komfort und Flexibilität, so dass Sie Ihr Kind jederzeit im Auge behalten können, auch wenn Sie im Nebenzimmer oder außer Haus sind. Darüber hinaus unterstützt sie eine Reihe durchdachter Funktionen, darunter Sofortwarnungen, Zwei-Wege-Audiokommunikation, Sprachanrufe aus der Ferne mit drei Personen, einstellbare Kamerawinkel, Videoaufzeichnung, Fotoaufnahme, Wiedergabe von Schlafliedern, Anpassung des Nachtlichts, App-Anzeige in 2K-HD-Auflösung und vieles mehr, was Ihr Überwachungserlebnis insgesamt verbessert.Klare Nachtsicht Verabschieden Sie sich davon, Licht einzuschalten und zu riskieren, Ihr Kind zu wecken. Das Paris Rhône 2K HD Video-Babyphone ist mit unsichtbarem Infrarotlicht ausgestattet und ermöglicht es Ihnen, auch mitten in der Nacht nach Ihrem Baby zu sehen, so dass es ungestört schlafen kann.Weitere intelligente Funktionen Erleben Sie virtuelle Nähe mit der Fernanruffunktion für drei Personen über die intelligente App, die Sie von überall aus mit Ihrem Baby und Ihren Lieben in Verbindung hält. Genießen Sie die kristallklare Zwei-Wege-Kommunikation, den umweltfreundlichen, langlebigen Akku und die fortschrittliche Sicherheit mit AES-128-Verschlüsselung, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen. Verpassen Sie keine Fütterung mit der praktischen Erinnerungsfunktion, überwachen Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Echtzeit, stellen Sie ein individuelles Nachtlicht ein und spielen Sie beruhigende Schlaflieder für eine angenehme Schlafumgebung.Maggie Ma, Vizepräsidentin von Paris Rhône, erklärte: "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Eltern bei familiären Herausforderungen zu unterstützen. Unser neues 2K-HD-Video-Babyphone kombiniert Spitzentechnologie, hochwertige Materialien und innovative Funktionen zu einer leistungsstarken Lösung, die Eltern unübertroffene Sicherheit, Bequemlichkeit und Seelenfrieden bietet.Das Paris Rhône 2K HD Video-Babyphone ist jetzt auf der offiziellen Website Paris Rhône (https://parisrhone.com/products/paris-rhone-2k-video-baby-monitor-with-app) erhältlich. Verwenden Sie den Code „EARLYBIRD60", um die Einzelkamera zum Sonderpreis von 99,99 US-Dollar zu erwerben. Es kann auch auf Amazon (https://www.amazon.com/dp/B0CT4WBS43) für 99,99 US-Dollar mit dem Code "EARLYBBM20" gefunden werden. Lassen Sie sich das exklusive Frühbucherangebot nicht entgehen!Informationen zu Paris Rhône Seit 1915 widmet sich Paris Rhône der Innovation von benutzerfreundlichen Haushaltsgeräten, die das Leben der Kunden in aller Welt bereichern. Paris Rhône verkörpert „Bettering Your Life" und zeichnet sich durch Lösungen für die Babyüberwachung aus, wie z. B. das fortschrittliche 2K-HD-Video-Babyphone, das neuen Eltern die Kinderbetreuung erleichtert. Starten Sie mit den intelligenten Überwachungsgeräten von Paris Rhône in eine neue Ära der Elternschaft und genießen Sie jeden Moment mit Ihren Kleinen. Weitere Informationen finden Sie unter https://parisrhone.com/

Pressekontakt:Wenn Sie Bilder benötigen oder ein Testmuster anfordern möchten,kontaktieren Sie uns bitte unter: Marketing-Team,marketing@parisrhone.com