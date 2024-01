Paris Rhône, der meistverkaufte Milchaufschäumer auf Amazon, expandiert zu TikTok für ein verbessertes tägliches Getränk

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Paris (ots/PRNewswire) -Europas beliebteste Marke für elektrische Milchaufschäumer, Paris Rhône (https://parisrhone.com/products/parisrhone-pe-mf005-500ml-hot-chocolate-maker-and-electric-milk-heater), betritt jetzt den US-Markt. Mit dem Start ihres offiziellen TikTok-Stores wollen sie das amerikanische Publikum ansprechen und ihre hochgelobten Milchaufschäumer und einzigartigen Funktionen anbieten.„Ich bin absolut begeistert, dass Paris Rhône, der unangefochtene Marktführer für elektrische Milchaufschäumer (https://parisrhone.com/collections/milk-frother) in Europa mit einem erstaunlichen Kundenstamm von unzähligen Millionen begeisterter Fans, sich auf eine aufregende Expansionsreise in den amerikanischen Markt begibt", sagte Maggie Ma, Vizepräsidentin von Paris Rhône. „Unser Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad der Marke zu steigern, die US-Konsumenten direkt anzusprechen und die Konkurrenzlandschaft der Schaumliebhaber zu erobern."Paris Rhône 4-in-1 Elektrischer Milchaufschäumer MF010 (https://parisrhone.com/products/paris-rhone-4-in-1-electric-milk-frother-mf010-coffee-frother)Erleben Sie die Eleganz von Paris mit dem außergewöhnlichen elektrischen Milchaufschäumer Paris Rhône, inspiriert durch den berühmten Eiffelturm. Dieses optisch ansprechende Gerät ist nicht nur eine Zierde für Ihre Küche, es bietet auch ein ergonomisches Design, das für einen bequemen Griff sorgt. Gerade rechtzeitig zur Weihnachtszeit ist es eine gute Geschenkidee.- 4-in-1 Multifunktionsgerät: Stellen Sie sich vor, jeden Morgen die perfekte Tasse Kaffee zu genießen, mit einem Schaum, der so cremig und weich ist, dass er Ihre gewöhnliche Kaffeepause in einen luxuriösen Moment verwandelt. Mit der 4-in-1-Milchsschäumer können Sie Milch perfekt erhitzen oder zu heißem, dichtem Schaum, heißem, luftigem Schaum oder sogar kaltem Schaum aufschlagen - Sie haben die Wahl.- Ein-Knopf-Bedienung und leiser Betrieb: Erleben Sie die wunderbare Unkompliziertheit der Ein-Knopf-Bedienung und den flüsterleisen Betrieb. Wechseln Sie mühelos zwischen den Modi und genießen Sie innerhalb von nur 2 Minuten duftenden Milchschaum, ohne durch Lärm gestört zu werden.- Zum Reinigen abspülen: Der elektrische Milchaufschäumer von Paris Rhône ist auf der Innenseite mit einer lebensmittelechten Antihaftbeschichtung versehen, sodass die Reinigung zum Kinderspiel wird. Spülen Sie das Gerät einfach unter fließendem Wasser ab und wischen Sie es mit einem weichen Tuch trocken, um Ihre Gesundheit und Hygiene zu gewährleisten.- Automatische Abschaltung und extrem zuverlässig: Der elektrische Milcherhitzer Paris Rhône verfügt über eine automatische Abschaltung und ist ETL-zertifiziert, was für unübertroffene Sicherheit und Zuverlässigkeit steht. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Milch oder Ihr Milchschaum jedes Mal die perfekte Temperatur haben werden.Paris Rhône 500ml Elektrischer Milchaufschäumer MF005 (https://parisrhone.com/products/parisrhone-pe-mf005-500ml-hot-chocolate-maker-and-electric-milk-heater)Dieses bemerkenswerte Gerät verfügt über eine 4-in-1-Funktionalität und bietet heiße Schokolade, Milcherhitzung und heißen/kalten Schaum für Getränke. Innerhalb von 2 Minuten produziert es mühelos Kaffeeschaum in Barista-Qualität, der Ihren Kaffeegenuss auf ein neues Niveau hebt. Mit einem Fassungsvermögen von 500 ml zum Erhitzen und 250 ml zum Aufschäumen steigert er den Genuss Ihrer Lieblingsgetränke.- 4-in-1 Multifunktionsgerät: Der multifunktionale elektrische Milchaufschäumer kann Milch auf 60±5℃/158±8℉ erhitzen, heiße Schokolade zubereiten und heißen und kalten Schaum für Kaffee, Latte, Cappuccino, Macchiato und andere Getränke aufschäumen- Upgrade - Größeres Fassungsvermögen & abgewinkelter Auslauf: Mit der großen Kanne können Sie 500 ml heiße Schokolade/Milch oder 250 ml heißen/kalten Milchschaum auf einmal zubereiten - perfekt für die gemeinsame Nutzung mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zu Hause oder im Büro. Der abgewinkelte Kannenauslauf eignet sich hervorragend zum Kreieren von Latte-Kunst und minimiert das Verschütten von Milchschaum.- Schnell und zart schäumend: In nur 2 Minuten können Sie Ihre Lieblingskaffeegetränke mit schaumigem Topping genießen; der dichte Schaum, den die Kaffeedüse erzeugt, verbessert sowohl den feinen Geschmack als auch die Kunst für Getränke in Barista-Qualität.- Heiße Luxus-Schokolade: Mit einem einzigartigen Schokoladen-Deckel-Design kann dieser elektrische Milchaufschäumer heiße Schokolade mit einer Temperatur von bis zu 85℃/185℉ zubereiten und Sie mit einer Tasse heißem Kakao versorgen; auch geeignet als Weihnachtsgeschenk für sie/ihnInformationen zu Paris RhôneSeit seiner Gründung im Jahr 1915 hat sich Paris Rhône der Entwicklung von Produkten verschrieben, die den täglichen Komfort und die allgemeine Lebensqualität der Kunden verbessern. Die strategische Entscheidung, auf den US-amerikanischen Markt zu expandieren und einen TikTok-Store einzurichten, ermöglicht den direkten Kontakt mit den US-amerikanischen Verbrauchern, indem hochwertige Milchaufschäumer und innovative Funktionen vorgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Paris Rhône hier (https://parisrhone.com/collections/milk-frother) und im TikTok-Shop von Paris Rhône hier (https://shop.tiktok.com/view/product/1729411658422916040?region=US&locale=en).PR-Ansprechpartner: Wenden Sie sich für Fotos oder eine Bewertungsprobe an:Marketing-Teammarketing@parisrhone.comFolgen Sie uns in den sozialen Medien und bleiben Sie auf dem Laufenden über unsere neuesten Entwicklungen:Instagram (https://www.instagram.com/parisrhone_official/)Facebook (https://www.facebook.com/people/Paris-Rh%C3%B4ne_Official/100085994425801/)TikTok (https://www.tiktok.com/@paris.rhone)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2314011/TK_banner.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/paris-rhone-der-meistverkaufte-milchaufschaumer-auf-amazon-expandiert-zu-tiktok-fur-ein-verbessertes-tagliches-getrank-302030512.htmlOriginal-Content von: Paris Rhône, übermittelt durch news aktuell