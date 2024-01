Paris Miki Holdings Aktie: Das gab es noch nie!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Paris Miki in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen, daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Paris Miki zeigt, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) wird bewertet, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 24,19 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Paris Miki-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 zeigt jedoch, dass Paris Miki weder überkauft noch -verkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Paris Miki daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Paris Miki mit 538 JPY aktuell +21,34 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +46,77 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Gut" bewertet.