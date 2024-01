Parex wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse der Parex zeigt, dass der aktuelle Kurs von 24,95 CAD um -4,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ist die Aktie jedoch um -5,1 Prozent vom GD200 entfernt, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche konnte Parex in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,51 Prozent erzielen. Die durchschnittliche Steigerung ähnlicher Aktien in dieser Branche lag bei 1,13 Prozent, was zu einer Outperformance von +40,38 Prozent für Parex führt. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor konnte Parex mit einer Überperformance von 40,38 Prozent punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Parex liegt bei 5,47 Prozent, was 69,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt. Dies führt zu einer Einschätzung als unrentables Investment und einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Auswertung, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Parex-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.