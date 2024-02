Parex, ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse der Parex-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 25,7 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 21,38 CAD liegt, was einem Abstand von -16,81 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 23,36 CAD, was einer Differenz von -8,48 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat Parex in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,43 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt um 0,35 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +31,08 Prozent. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,35 Prozent hatte, liegt Parex mit 31,08 Prozent über dem Durchschnitt. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Parex-Aktie liegt bei 62,31, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 52 liegt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Parex war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.