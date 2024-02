Parex Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Parex insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Die Analysten kommen im Allgemeinen zu einer positiven Beurteilung des Unternehmens. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 58,7 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite von 5,47 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag von 2,57 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie wird sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien zu Parex diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches mit einem Wert von 3,19 deutlich günstiger als das Branchenmittel liegt. Das Branchen-KGV von 50,02 zeigt einen Abstand von 94 Prozent auf, was darauf hinweist, dass Parex unterbewertet ist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.