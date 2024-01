Parex Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Parex diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Parex, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet ebenfalls auf eine positive Einschätzung der Parex-Aktie hin. Von insgesamt 2 Bewertungen liegen 2 als "Gut" vor, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gibt. Es gab keine Analystenupdates zu Parex im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 33,25 CAD, was einer erwarteten Performance von 35,27 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist Parex eine Rendite von 5,47 Prozent auf, was 91,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Parex liegt bei 65,58, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 62,41, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.