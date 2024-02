Parex Aktie: So kann man sich irren!

Die fundamentale Analyse des Unternehmens Parex ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 3,19 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt. Das Branchen-KGV liegt bei 50,31, was einem Abstand von 94 Prozent entspricht, wodurch Parex als unterbewertet eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) von Parex auf 7-Tage-Basis bei 69,83 Punkten liegt, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch überkauft, wodurch Parex in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Parex kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher wird Parex in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schüttet Parex im Vergleich zur Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch eine Dividendenrendite von 5,47 % aus, was 2,84 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich aus diesen Analysen eine Bewertung von "Gut" für die fundamentale Analyse und "Schlecht" für die technische Analyse, das Sentiment und die Dividende für das Unternehmen Parex.