Parex Aktie: Eine neue Chance!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Bewertungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Parex wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Parex als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 3,19, was insgesamt 95 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Parex-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (38) als auch der 25-Tage-RSI (61,81) deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Analysten haben insgesamt 2 Bewertungen für die Parex-Aktie abgegeben, die alle als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 33,25 CAD, was ein Aufwärtspotential von 30,96 Prozent bedeutet. Daher erhält Parex eine "Gut"-Empfehlung aufgrund der Analysteneinschätzung.

Insgesamt erhält Parex somit ein "Gut"-Rating in der Gesamtbewertung.