Pardee Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Umsatz- und Gewinnzahlen, sondern auch auf weicheren Faktoren wie der allgemeinen Stimmung und Diskussion im Netz. Im Falle von Pardee zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten üblich aktiv war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pardee-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +7,9 Prozent aufweist. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt hingegen nur bei +2,35 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen ein gutes Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Pardee aktuell mit einem Wert von 26,47 überverkauft ist, was als gutes Signal gewertet wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 49, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung daher ein gutes Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt der Meinungen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also, dass die Bewertung von Pardee auf verschiedenen Ebenen neutral ausfällt, sowohl in Bezug auf die Diskussion im Netz, als auch in der Anleger-Stimmung.