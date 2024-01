Pardee Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der Pardee-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 255 USD nun +3,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +6,62 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Einschätzung des Aktienkurses kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die Meinungen auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Pardee diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik weist die Pardee-Aktie eine Dividendenrendite von 3,2 Prozent auf, was 24,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 28,09) liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI der Pardee-Aktie zeigt einen Wert von 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,24, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Aufgrund dieses Gesamtbildes wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.