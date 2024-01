ParcelPal Logistics Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Parcelpal Logistics zeigt der RSI eine Ausprägung von 60, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 52,63 und resultiert ebenfalls in einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für das Unternehmen.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen eine neutrale Bewertung für Parcelpal Logistics. Während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden, ergibt die Gesamtauswertung eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und Einschätzungen zu Aktien beeinflussen. In Bezug auf Parcelpal Logistics zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, wodurch sich insgesamt ein schlechtes Stimmungsbild ergibt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von -50 Prozent und somit eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung für Parcelpal Logistics.

Insgesamt erhält das Unternehmen somit in der einfachen Charttechnik ein neutrales Rating.