Paratek Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Am 21.12.2022, 15:36 Uhr notiert die Aktie Paratek an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GM mit dem Kurs von 1.98 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Arzneimittel".

Unsere Analysten haben Paratek nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Paratek-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 2,48 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (1,98 USD) deutlich darunter (Unterschied -20,16 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (2,54 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-22,05 Prozent Abweichung). Die Paratek-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Die Paratek-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Paratek als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Paratek vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 22 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 1011,11 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1,98 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Paratek auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Buy"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Paratek zeigte eine positive Veränderung. Dies entspricht einem "Buy"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Paratek bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Buy".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Paratek-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Paratek jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Paratek-Analyse.

Paratek: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...