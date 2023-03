Paratek Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Meier Tobler":

Der Kurs der Aktie Paratek steht am 01.03.2023, 18:35 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GM bei 1.76 USD. Der Titel wird der Branche "Arzneimittel" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Paratek auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Paratek konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Paratek auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,99 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Paratek damit 83,63 Prozent unter dem Durchschnitt (32,64 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 36,43 Prozent. Paratek liegt aktuell 87,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Paratek-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Paratek vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 22 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (1,75 USD) ausgehend um 1157,14 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Paratek von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.