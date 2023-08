Paramount: Quartalszahlen in 83 Tagen - Umsatz- und Gewinnerwartungen der Analysten

In nicht mehr allzu ferner Zukunft, genauer gesagt in 83 Tagen, wird das Unternehmen Paramount aus New York seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Interessant wird vor allem sein, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen die Aktionäre rechnen können. Doch wie hat sich die Aktie von Paramount im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 83 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen. Die aktuellen Marktkapitalisierung liegt bei 1,10 Milliarden Euro. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Analystenhäuser davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte Paramount einen Umsatz von 169,82 Millionen Euro. Nun wird mit einem Rückgang um -1,80 Prozent...