Paramount Quartalsprognose: Umsatzsprung und Gewinnentwicklung in der Vorschau

In 133 Tagen wird das Unternehmen Paramount, mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Paramount Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Paramount Aktie beträgt derzeit 1,01 Mrd. EUR. Viele Aktionäre und Analysten warten daher gespannt auf die Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen. Datenanalysen deuten darauf hin, dass ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal zu erwarten ist. Im 4. Quartal 2022 erzielte Paramount einen Umsatz von 174,04 Mio. EUR, während nun ein Anstieg um +77,95 Prozent auf 309,70 Mio. EUR prognostiziert wird. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um -2,40 Tsd.% fallen und bei 0,00 EUR liegen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen insgesamt positiv: Der Umsatz...