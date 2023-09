Paramount Quartalsergebnisse Vorschau: Nach Prognosen erwarten Umsatz- und Gewinnrückgang

In weniger als zwei Monaten wird das in New York ansässige Unternehmen Paramount seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse, um herauszufinden, wie hoch Umsatz und Gewinn sein werden. Auch die Entwicklung der Paramount-Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von großem Interesse.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,11 Mrd. EUR stellt sich die Frage, mit welchen Zahlen wir bei der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse rechnen können. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Analystenhäuser davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgeht. Im dritten Quartal 2022 erzielte Paramount einen Umsatz von 173,50 Mio. EUR, während für dieses Jahr ein Rückgang um -1,60 Prozent auf 168,98 Mio. EUR prognostiziert wird. Auch beim Gewinn wird...