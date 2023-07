Paramount Quartalsbilanz: Umsatzrückgang und Aktientrend prognostiziert

Artikel:

In weniger als drei Monaten wird das Unternehmen Paramount, mit Hauptsitz in New York, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Paramount-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuellen Schätzungen der Analystenhäuser besagen, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Paramount einen Umsatz von 169,44 Millionen Euro. Es wird erwartet, dass dieser nun um 1,80 Prozent auf 164,77 Millionen Euro sinken wird. Auch der Gewinn soll sich verändern und voraussichtlich um 300 Prozent auf -2,22 Millionen Euro fallen.

Für das Gesamtjahr sind die Analysten eher pessimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um 2,70 Prozent sinken und der Gewinn sogar um 900 Prozent auf null Euro...