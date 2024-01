Paramount Gold Nevada Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Paramount Gold Nevada weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8328,51 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Paramount Gold Nevada war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, es gab keine negativen Diskussionen, und an insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Paramount Gold Nevada-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (41) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (51,33) führen zu einer "Neutral"-Einstufung. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,32 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,374 USD lag, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,35 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Paramount Gold Nevada-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.