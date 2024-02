Paramount Gold Nevada Aktie: Der absolute Knall!

Paramount Gold Nevada-Aktie: Analyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Paramount Gold Nevada liegt derzeit bei 0 Prozent, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (8344.01%) darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 59,85, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von 0,91 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -795,82 Prozent bedeutet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Paramount Gold Nevada in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Aktuell sind es jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Paramount Gold Nevada-Aktie, mit Bewertungen von "Schlecht" in den Kategorien Dividende und Branchenvergleich Aktienkurs, sowie einer "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.