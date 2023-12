Paramount Gold Nevada Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Paramount Gold Nevada hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -9 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um 15,24 Prozent gestiegen sind, einer Underperformance von -24,24 Prozent entspricht. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 15,24 Prozent, und Paramount Gold Nevada verzeichnete eine Unterperformance von 24,24 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnitt. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führte zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte die Analyse von Paramount Gold Nevada interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Paramount Gold Nevada mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8287,2 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Paramount Gold Nevada-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,32 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,368 USD, was einem Unterschied von +15 Prozent entspricht, und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte im Vergleich zum letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Paramount Gold Nevada-Aktie in der einfachen Charttechnik führt.