Paramount Gold Nevada Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Internet hat die Macht, Stimmungen zu verstärken oder sogar umzukehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Paramount Gold Nevada wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Paramount Gold Nevada mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8301,51 Prozent. In der Branche "Metalle und Bergbau" wird daher eine schlechte Bewertung für die Aktie abgegeben, da sie aus heutiger Sicht ein unrentables Investment darstellt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Paramount Gold Nevada einen Wert von 30,77, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,1, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Das Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating für das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,395 USD um 19,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs von 0,395 USD liegt auch über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,36 USD) um 9,72 Prozent, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.