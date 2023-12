Paramount Global Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die letzten Tage waren für Paramount Global an der Börse überwiegend von negativer Stimmung geprägt, wie eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt. Insgesamt gab es drei positive und zehn negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Im Gegensatz dazu zeigen die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale, die größtenteils in eine positive Richtung weisen. Dies führt zu einer guten Bewertung hinsichtlich dieser Kriterien. Insgesamt erhält Paramount Global von der Redaktion ein neutrales Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Paramount Global-Aktie zeigt einen Wert von 46, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein neutrales Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Paramount Global bei 15,95 USD, während der Kurs der Aktie selbst bei 15,49 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,88 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt jedoch einen Stand von 13,24 USD mit einem Abstand von +16,99 Prozent, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Paramount Global in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Paramount Global aufgrund der genannten Analysen auf neutralem Niveau eingestuft.