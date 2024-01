Paramount Global Aktie: Das war nicht abzusehen!

Bei der Bewertung einer Aktie spielen neben den harten Fakten auch die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz eine wichtige Rolle. In Bezug auf die Aktie von Paramount Global zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten eher schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für Paramount Global.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator zur Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Paramount Global im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch die positiven Themen rund um das Unternehmen haben zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung geführt. Zusätzliche Studien zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der aktuelle Kurs von 13,33 USD -6,65 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -13,72 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Paramount Global-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Paramount Global daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.