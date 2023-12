Paramount Global Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Paramount Global eingestellt waren. Es wurde jedoch auch festgestellt, dass die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Paramount Global daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Es gab auch ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen, wobei mehr Kauf- als Verkaufssignale verzeichnet wurden. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI), der verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist, erhält Paramount Global eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI.

Bei der technischen Analyse, die zeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet, erhält Paramount Global eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des längerfristigen gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage. Auf Basis des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts wird dem Unternehmen jedoch eine "Gut"-Bewertung zugesprochen.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden, was bei Paramount Global positiv bewertet wird. Zudem wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls positiv bewertet wird.

Zusammenfassend erhält Paramount Global insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis der vorgenommenen Analysen.