Paramount Global Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Paramount Global war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab fünf positive und vier negative Tage, wobei an fünf Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Paramount Global daher eine "Gut"-Einschätzung von den Marktteilnehmern.

Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Handelssignale berechnet, wovon die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung von Verkaufssignalen führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen. Insgesamt erhält Paramount Global von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Ein Blick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass dieser für Paramount Global mit einer Ausprägung von 72 als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 59,11, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen zu einer Verschlechterung des Bildes von Paramount Global geführt. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Paramount Global derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen darauf hin, dass der Aktienkurs deutlich unter den Durchschnittskursen liegt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Paramount Global kaufen, halten oder verkaufen?

