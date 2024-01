Paramount Global Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Paramount Global-Aktie hat in der technischen Analyse sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 15,4 USD, während der aktuelle Kurs nur bei 13,23 USD liegt, was einer Abweichung von -14,09 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 14,32 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -7,61 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich ebenfalls ein "Schlecht"-Bild. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Paramount Global daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Paramount Global in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Schlecht". Allerdings wurden auch 4 Gut- und 1 Schlecht-Signal herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

Abschließend ergab die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, da dieser bei 87,95 Punkten liegt und somit anzeigt, dass Paramount Global überkauft ist. Der 25-Tage-RSI hingegen wird mit "Neutral" eingestuft, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält das Paramount Global-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

