Paramount Global Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die technische Analyse der Paramount Global-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,4 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 13,23 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -14,09 Prozent und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 14,32 USD unter dem aktuellen Kurs von 13,23 USD, was zu einer Abweichung von -7,61 Prozent und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion hat außerdem 4 Gut- und 1 Schlecht-Signal herausgefiltert und kommt daher zu einer "Gut"-Empfehlung. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Paramount Global zeigt, dass das Wertpapier auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist das Unternehmen jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Paramount Global nur wenig Aktivität aufweist und daher eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich damit für Paramount Global ein "Schlecht"-Wert.